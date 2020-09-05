نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لأزمات صحية.. مايلي سايرس تودع الطعام النباتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، أنها لم تعد تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، بعدما اكتشفت أنه يؤثر سلبا على صحتها.
وناقشت سايرس، الأربعاء الماضي، أسباب عدم كونها نباتية خلال مقابلة مع المذيع، جو روغان، في البودكاست "The Joe Rogan Experience"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عاما: "كنت نباتية لفترة طويلة جدا، وكان علي إدخال الأسماك والأوميغا في حياتي، لأن عقلي لم يكن يعمل بشكل صحيح".
وأشارت إلى أنها اتبعت أكثر نظام غذائي نباتي يتسم بالصرامة والقسوة من عام 2013 إلى 2019، لكنها تعرضت خلال تلك الفترة لعوامل صحية جعلتها تتخلي عن التزامها بأن تكون نباتية، وهي معاناتها من آلام شديدة في الفخذ، وأنها تمارس مجهودا على معدة فارغة، كما أنها لاحظت أن لديها سوء تغذية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تعرضها لأزمات صحية.. مايلي سايرس تودع الطعام النباتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.