نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لأزمات صحية.. مايلي سايرس تودع الطعام النباتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، أنها لم تعد تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، بعدما اكتشفت أنه يؤثر سلبا على صحتها.

وناقشت سايرس، الأربعاء الماضي، أسباب عدم كونها نباتية خلال مقابلة مع المذيع، جو روغان، في البودكاست "The Joe Rogan Experience"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.