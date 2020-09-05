حكاية فيلم| "سواق الأتوبيس" ضمن لنور الشريف حصوله على أول جائزة عالمية.. تعرف على المرشح الأول له

إخراج عاطف الطيب.

حكاية فيلم اليوم عن أحد أهم الأفلام الذي تم اختياره كثامن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو "سواق الأتوبيس" بطولة النجم الكبير الراحل نور الشريف و

بدأت الحكاية بعرض السيناريست الكبير بشير الديك، الفيلم على الزعيم عادل إمام، لكنه رفض حتى قراءة السيناريو، فبعد أن روى له بشير قصة الفيلم، ومن هو حسن سواق الأتوبيس، وصف عادل الشخصية بأنها سلبية ولا تحرك الأحداث.

وبمجرد أن عرض بشير الديك، الفيلم على نور الشريف تمسك به، قائلا "هو ده".

حصل نور الشريف، عن دوره في الفيلم، على أول جائزة عالمية عن دوره في الفيلم.

ويعتبر فيلم “سواق الأتوبيس” من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، ويحتل المركز الثامن في قائمة أفضل مئة فيلم مصري، والمركز الـ33 في قائمة أفضل مئة فيلم عربي.

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