لا إحنا نسد في البوكس.. رامي رضوان يمازح محمد لطفي عبر انستجرام

شارك الإعلامى رامى رضوان صورة جديده له من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " وظهر رامى رضوان برفقة الفنان محمد لطفي و كتب معلقا : لا احنا نسد في البوكس برضة يعني اقرأ أيضًا: يذكر ان روى الفنان محمد لطفي، عن أنه كان يقوم بتصوير مسلسل النهاية وشاهد عيان وسلطانة المعز في نفس الوقت، معقبا: "قعدت 24 يوممروحتش البيت عشان كنا في بداية كورونا والاختلاط وكنت خايف على اللي في البيت..كنت قاعد في المكتب". وتابع خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، قائلا: مكنتش خايف وكنت سايبها على الله.. والوضوء لوحده بينقذ الإنسان ويحميه بالإضافة إلى المطهرات والكحولات. واسترسل: الثلاث الشخصيات التي قمت بها خلال رمضان كانوا حلوين.. معقبا: كل شخص له مفرداته ومصطلحاته الخاصة.. بالإضافة إلى ثقافته الخاصة والمستوى التعليمي كل ذلك بيكون له تأثير على الشخصية المقدمة.

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