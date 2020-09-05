شاهد | بوسي شلبي برفقة وفاء عامر على الشاطي

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت بوسي شلبي برفقة النجمة الكبيرة وفاء عامر اثناء قضائهم العطلة الصيفية علي الشاطي اقر ايضا : وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم. .‎وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم

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