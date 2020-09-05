فن ومشاهير

نوال الزغبي تثلج صدور محبيها وتعلن عن أغنية خليجية جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تثلج صدور محبيها وتعلن عن أغنية خليجية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي،​ عن مفاجأة تحضرها قريبا  لمتابعيها وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ردت نوال على أحد متابعيها حول إمكانية طرحها لأغنية خليجية، وكتبت: "في اغنية خليجية اكيد".

وقد أثار إعلان نوال عن إستعدادها لطرح أغنية باللهجة الخليجية، ترحيباً واسعاً من متابعيها، خصوصاً انها من الفنانات اللواتي نجحن بتقديم الأغنية الخليجية.

وكانت نوال قد كشفت عن الطريقة الأفضل للحفاظ على السعادة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صور جديدة وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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