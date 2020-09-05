نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تثلج صدور محبيها وتعلن عن أغنية خليجية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن مفاجأة تحضرها قريبا لمتابعيها وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ردت نوال على أحد متابعيها حول إمكانية طرحها لأغنية خليجية، وكتبت: "في اغنية خليجية اكيد".
وقد أثار إعلان نوال عن إستعدادها لطرح أغنية باللهجة الخليجية، ترحيباً واسعاً من متابعيها، خصوصاً انها من الفنانات اللواتي نجحن بتقديم الأغنية الخليجية.
وكانت نوال قد كشفت عن الطريقة الأفضل للحفاظ على السعادة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صور جديدة وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نوال الزغبي تثلج صدور محبيها وتعلن عن أغنية خليجية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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