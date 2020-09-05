"الأيام بتحلو ولا إحنا اللي بنحلو".. أحمد سعد يغازل خطيبته

شارك الفنان أحمد سعد محبيه بصورة جديدة تجمعه بخطيبته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق أحمد سعد على الصورة برسالة قلبية وكتب عليها: الايام بتحلو ولا احنا اللي بنحلو، وتفاعل متابعيه مع الصورة بشكل كبير متمنيين لهما السعادة. وكان أحمد سعد قد أعلن عن استعداده لطرح أغنية جديدة وذلك بعدما شارك محبيه البوستر التشويقي للعمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "100 حساب" بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش ولاقت رواجا واسعا.

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