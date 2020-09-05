نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جنازتي تطلع من المسرح".. سلوى محمد علي تكشف عن وصيتها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن وصيتها على الهواء مباشرة، وقالت إن كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.
وأضافت خلال تقديم برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلاميتين، إيمان يوسف، وسالي حماد، أن هناك تقليدًا لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي، مؤكدة أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي.
يذكر أن سلوى محمد علي كانت قد حققت نجاحا كبيرا من خلال السباق الرمضاني المنصرم، وذلك بمشاركتها في مسلسل ب 100 وش بطولة النجمين نيللي كريم وآسر ياسين.
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