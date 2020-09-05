تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة وادي دجلة أمام الأهلي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على هزيمة فريق وادي دجلة أمام النادي الأهلي، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وجاء في تغريدة الحلفاوي: "هدف جميل لحمدي فتحي... هارد لك لوادي دجلة كانوا يستحقون التعادل، هدف دجلة الملغي يجعلنا ننتظر الفقرة التحكيمية لنعرف وجهة نظر حكم الڤار والتي أيدها حكم الساحة رغم احتسابه للهدف أصلا وهذا ينفي شبهة تحيزه".
انتزع الأهلي فوزًا ثمينا من ضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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