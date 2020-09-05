نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. النظر في دعوى تعويض الطيار الموقوف من محمد رمضان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، الشهير إعلاميًا بالطيار الموقوف والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه جراء الأضرار التي لحقت به.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الخميس 06/أغسطس/2020 ، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة اليوم 5 سبتمبر، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
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