اليوم.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على الحياة

تبدأ قناة "الحياة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي، غدا السبت 5 سبتمبر. يبث المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء، من السبت للأربعاء من كل أسبوع. مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان. المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

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