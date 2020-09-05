أول مقطع من ألبوم أصالة الخليجي "لا تستسلم"..بالفيديو

أصالة لا تزال تستعد لطرح ألبومها الخليجي الجديد وهو يحمل عنوان "لا تستسلم" والذي بدأت في الإعداد له منذ أشهر طويلة، وشوقت الفنانة السورية جمهورها خلال الأيام الماضية من خلال نشرها العديد من كلمات بعض أغاني الألبوم الجديد.

أصالة تنتظر طرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"

أصالة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" تدوينة كشفت من خلالها عن مدى السعادة التي تعيشها بسبب اقتراب طرح ألبوم "لا تستسلم"، حيث اعتبرت أن الألبوم سوف يظهرها في صورتها الجديدة، والتي تنتظر أن يراها الجمهور عليها، وأكدت كذلك عن مدى فخرها بهذه التجربة في وقت لم تخف خوفها الشديد منها فقالت: "كلّي فرح وشغف ورهبه وافتخار بهذا العمل الّذي أظهر منً خلاله بصورتي الجديده".

أصالة عن ألبوم "لا تستسلم": "غنيت دون قيد ووصلت بمشاعري أقصاها"

"لا تستسلم" تعتبره أصالة ألبوم قدمت أغانيه بدون قيود واستطاعت من خلاله أن تعبر بشكل كامل عن مشاعرها، في وقت ترى النجمة السورية أن ما يزيد سعادتها بهذا الألبوم تواجدها مع شركة "روتانا" التي تعتبرها بمثابة بيتها الأول فقالت: "غنًيت دون قيد، ووصلت بمشاعري أقصاها، وزاد على فرحي فرح.. أنّي في حضن عائلتي وأحبّتي شركتي الأولى الّتي بداّت معها روتانا عدّت بكلّ سعادة وفخر وامتنان"، كما روجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على "تويتر" لإحدى أغاني ألبوم أصالة الجديد والتي تحمل عنوان "بياننا صادر".

أصالة تشيد بدور الملحن سهم في ألبومها الجديد

سهم أحد أبرز الملحنين الذي ساندوا الفنانة أصالة خلال الفترة الماضية وقد وجهت له النجمة السورية الشكر على مساندته لها في التحضير للألبوم الجديد وعبرت عن تقديرها لمجهوده الكبير الذي قدمه ولم يبخل به عليها فكتبت أصالة تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "ثلاث حروف اختزلت الموهبه والطموح والأخلاق سهم شكراً لا تكفي ولاتُعبّر عنّ مدى امتناني وتقديري..لمجهود لايقدر عليه إلًا الخاصّه..لك كلّ احترامي ومحبّتي".

Advertisements

أصالة قد أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية وذلك بعدما قامت بحذف صورها على "انستجرام"، بشكل مفاجئ دون إعلان أسباب ذلك، مما أثار العديد من التساؤلات من قبل الجمهور، لكن الفنانة رفضت التعليق أو الكشف عن سبب هذه الخطوة التي اعتبرها البعض دعاية لألبومها الجديد.

ميدو حلمي المسؤول عن شركة "Brand Stamp " الخاصة بإدارة حسابات أصالة على السوشيال ميديا أكد في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أن أصالة حذفت صورها بنفسها، لأسباب خاصة بها، لم تكشف عنها بعد.