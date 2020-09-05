فن ومشاهير

هل يقترب الصيف من نهايته..اياد نصار يشارك جمهوره بصورة علي الشاطي

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شارك النجم إياد نصار، جمهوره  بصورة جديدة له اثناء عطلتة الصيفية  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر إياد نصار علي الشاطي وعلق قائلا :  هل يقترب الصيف من نهايته؟

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي:

منور الدنيا ، نجم النجوم ،الفنان المحترم

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يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس. 

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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