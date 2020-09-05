كانت إدارة مهرجان برلين السينمائي، قد أعلنت مؤخرا التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس في دوراتها المقبلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.
وقالت أنها ستمنح اعتبارا من النسخة المقبلة من المهرجان، التي ستقام من 11 إلى 21 فبراير 2021، جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلا من "أفضل ممثلة" وأفضل ممثل".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مهرجان برلين ينعى الممثل بيرول اونيل بعد وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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