ندوة "د.حسن عطية" بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات التجريبي 2020

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم في تمام الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا، وقائع وفعاليات الندوة المصرية التي خصصتها إدارة مهرجان القاهرلي للمسرح التجريبي هذا العام للراحل الكبير د.حسن عطية تحت عنوان " د.حسن عطية ..المنهج والباحث وتعدد الأدوار".

تتوالى وقائع الندوة عبر محورين أولها يحمل عنوان " جدل الدور التعليمي وخصوصية معلم الفنون" ويتحدث في هذا المحور أولا الباحث د.أحمد عامر الذي يقدم ورقة بعنوان " أن تكون أستاذا " وتستغرق كلمته خمس عشرة دقيقة.

يليه ولخمسة عشر دقيقة أخري الباحث محسن الميرغني الذي يقدم ورقته المعنونة "ملاحظات حول تدريس الفنون/ الأستاذ المبدع والأستاذ الملقن".

ويختتم المحور الأول الدكتور محمد سمير الخطيب بورقة بحثية عنوانها"الجدل بين الناقد والباحث الأكاديمي" Advertisements وبعدها يفتح الباب لحوار مع الجمهور لمدة نصف ساعة ينتهي في الثانية عشرة والنصف،. وبعد استراحة قصيرة مدتها ربع ساعة تبدأ ةقائع المحور الثاني المعنون" حسن عطية؛ المهام النقدية والدور الاجتماعي" .