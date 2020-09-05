لطيفة تغني علي الشاطي برفقة بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو جديدا اثناء عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت بوسي شلبي برفقة النجمة التونسية لطيفة وهي تغني علي الشاطي وسط جمهوها و علقت بوسي شلبي قائلة : مظاهرة في حب لطيفة وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي : صوتك يجنن ، احلي لطيفة ، بنموت فيكي اقر ايضا : وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم. ‎وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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