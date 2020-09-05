فن ومشاهير

تعرف على أسعار سينما السيارات في العلمين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت سينما السيارات بمدينة العلميين عن طرح فيلم توأم روحي خلال حفلتى التاسعة ومنتصف الليل.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 2 فرد بالسيارة 400 جنيه، 3 فرد بالسيارة 550 جنيه، 4 فرد بالسيارة 650 جنيه، شاملباقة من المأكولات والمشروبات.

توأم روحي من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على أسعار سينما السيارات في العلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا