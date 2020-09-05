تعرف على أسعار سينما السيارات في العلمين

أعلنت سينما السيارات بمدينة العلميين عن طرح فيلم توأم روحي خلال حفلتى التاسعة ومنتصف الليل.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 2 فرد بالسيارة 400 جنيه، 3 فرد بالسيارة 550 جنيه، 4 فرد بالسيارة 650 جنيه، شاملباقة من المأكولات والمشروبات.

توأم روحي من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.