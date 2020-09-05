تعرف على أسعار سينما السيارات في العلمين

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 2 فرد بالسيارة 400 جنيه، 3 فرد بالسيارة 550 جنيه، 4 فرد بالسيارة 650 جنيه، شاملباقة من المأكولات والمشروبات.
وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.
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