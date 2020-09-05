نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يكشف لـ"الفجر الفني" قصة فيلمه الجديد "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين"... وما الذي جذبه للعمل في المقال التالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن قصة فيلمه الجديد "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" ، الذي سيعرض في السينما

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال كريم عبد العزيز: "قصة الفيلم إجتماعية، فهو يتحدث عن الزواج والطلاق وهذه القضايا لن تموت في حياتنا أبداً" .

واستكمل حديثه قائلاً: "أعجبت كثيراً بفكرة الفيلم، التي قام بتأليفها أيمن وتار والسؤال الذي يطرحه (هل لو رجع بك الزمن ستتزوج زوجتك مره آخرى؟ والعكس)، كما أشار إلى أنهم لم يقوموا بالإجابة على هذا السؤال خلال أحداث الفيلم.