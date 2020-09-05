نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، ظهرت بوسي شلبي خلاله برفقة النجمة التونسية لطيفة. وظهرت النجمة لطيفة وهي تغني على الشاطئ وسط جمهوها الذي تفاعل معها بالرقص على أنغام الموسيقى. وعلقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة: "مظاهرة في حب لطيفة" ولاقى الفيديو علي إعجاب متابعي حساب بوسي شلبي على إنستجرام، حيث عبر الكثيرون عن حبهم للطيفة.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لطيفة تشعل أحد الشواطئ بالغناء وسط جمهورها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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