نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حرص الفنان محمود حميدة على الرد عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف". غازل الفنان أحمد سعد خطيبته برسالة رومانسية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي على نعى الممثل Birol Ünel.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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