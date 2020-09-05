كانجاننا رانوت تعلن موعد طرح فيلمها الجديد بدور العرض

أعلنت النجمة الشابة كانجانا رانوت عن موعد طرح فيلمها الجديد tejas، بصالات العرض الهندية، وهو الفيلم المستوحى في احداثه من السيدات العاملات كطيارات مقاتلات للطائرات الحربية بالجيش الهندي.



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن كانجانا أعلنت عن ان الفيلم سيطرح خلال شهر ديسمبر من عام 2020 الجاري بصالات العرض الهندية.



ويعد هذا ثاني فيلم عن الطيران الهندي يطرح بصالات العرض الهندية خلال عام 2020 الجاري.

