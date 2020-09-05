طرح ملصق دعائي ترويجي جديد لفيلم جيمس بوند المرتقب

ونقلت صحيفة ديلي ميل، غلاف الفيلم، الذي سبق وأن تعرض للتأجيل أكثر من مرة بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الماضية.
وتم تأجيل طرح الفيلم لما يصل لـ 7 اشهر، حيث تقرر طرحه لصالات العرض خلال عام 2021 المقبل.
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