فن ومشاهير

ايد شيران يعلن استقباله لمولودته الأولى

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اعلن النجم الايرلندي ايد شيران عن وصول مولودته الأولى من زوجته شيري سيبورن، كما اعلن شيران عن الاسم الذي اختاره للطفلة.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ايد شيران قام بنشر صورة لجورب صغير عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل اعلن بها وصول طفلته.


واختار ايد لطفلته اسم Lyra Antarctica Seaborn Sheeran، وهو اسم يحمل اسم المنطقة القطبية، والاسم الاخير لايد وزوجته.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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