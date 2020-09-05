أحلام لـ جمهورها: ألبومي جاهز بنسبة 70% ينقصه تركيب صوتي والمكس.. شاهد

وكتبت أحلام : "مع إني حريصه على تقديم الجديد والافضل لكم ، واذا حبيت اتكلم عن البومي فهو جاهز بنسبه٧٠بالميه ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها اعلن عن موعد نزول الالبوم".

"أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش في حساباتي ابدًا لاني مركزه في البومي اكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنقل".

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من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.