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جيمي فوكس يستعد لمسلسل جديد من انتاج نتفليكس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي فوكس يستعد لمسلسل جديد من انتاج نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكبير جيمي فوكس، عن تحضيره لمسلسل تليفزيوني جديد يشارك في بطولته واخراجه وتأليفه، ستنتجه شبكة نتفليكس.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل الجديد، سبق وأن ذكر فوكس انه سيكون مستوحى من علاقته بإبنته البالغة من العمر 26 عام كوريني فوكس.


كما كشف جيمي عن عنوان المسلسل الذي سيكون Dad Stop Embarrassing Me.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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