طرح فيلم 42 لشادويك بوزمان للعرض بـ 300 دار سينما من قاعات AMC



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيطرح للعرض من جديد في 300 دار سينما تابعة لقاعات AMC، بجميع انحاء الولايات المتحدة. وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيطرح للعرض من جديد في 300 دار سينما تابعة لقاعات AMC، بجميع انحاء الولايات المتحدة.

كما سبق وأن نظمت العديد من المدن والمدارس الأمريكية، حلقات عرض لفيلم بلاك بانثر للنجم شادويك، للأطفال والكبار تخليدا لذكراه.

تقرر اعادة طرح فيلم النجم شادويك بوزمان 42، الذي جسد به شخصية احد اساطير رياضة كرة القاعدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديرا لذكراه بعد وفاته مطلع الاسبوع الجاري.

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