ضم جاك كواد لأبطال النسخة الجديدة من فيلم Scream

بدأ ت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الشهير scream في ضم نجوم العمل، الذي سيكون جزء خامس ينضم لأجزاء سلسلة الرعب الشهيرة التي كان بداية ظهورها في فترة الثمانينيات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن احدث المنضمين للسلسلة، هو جاك كواد، نجل دينيس كواد، والنجمة ميج رايان، وايضا نجمة السلسلة الاصلية كورتني كوكس.



ذلك مع وجود انباء قوية بضم النجمة الشابة سيلينا جوميز لمنح الفيلم ثقل جماهيري كعامل جذب للجمهور الشاب.

