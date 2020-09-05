ضم جاك كواد لأبطال النسخة الجديدة من فيلم Scream

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن احدث المنضمين للسلسلة، هو جاك كواد، نجل دينيس كواد، والنجمة ميج رايان، وايضا نجمة السلسلة الاصلية كورتني كوكس.
ذلك مع وجود انباء قوية بضم النجمة الشابة سيلينا جوميز لمنح الفيلم ثقل جماهيري كعامل جذب للجمهور الشاب.
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