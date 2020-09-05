الملصق الترويجي لحفل جوائز ايمي مستوحى من التباعد الاجتماعي

ونقلت صحيفة ديلي ميل الملصق الذي ظهر عليه مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل، وكان في حالة تباعد عن تمثال جوائز ايمي بنحو 6 اقدام تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي.
وستقام فعاليات الحفل وتوزيع الجوائز للنجوم من منازلهم اذ ستكون هذه هي الدورة الاولى التي يتم تنظيمها لحفلات ايمي عبر الواقع الافتراضي.
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