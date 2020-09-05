وفى سياق آخر تعاقد الفنان ماجد الكدواني، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، وهو من تأليف خالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة روبي، ويجري حاليًا اختيار باقي الأبطال.
والجدير بالذكر أن سيد رجب، مُنشغل حاليًا بتصوير مشاهده فى فيلم "كيرة والجن"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماجد الكداوني وسيد رجب وشريف دسوقي ينضمون لقائمة أبطال فيلم "عواجيز الفرح" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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