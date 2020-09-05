ماجد الكداوني وسيد رجب وشريف دسوقي ينضمون لقائمة أبطال فيلم "عواجيز الفرح"

يقوم المخرج أحمد الجندي، بالتحضير لفيلمه الجديد "عواجيز الفرح"، الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، والفيلم يُشارك في بطولته ماجد الكدواني، سيد رجب، شريف دسوقي.

وفى سياق آخر تعاقد الفنان ماجد الكدواني، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، وهو من تأليف خالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة روبي، ويجري حاليًا اختيار باقي الأبطال.

والجدير بالذكر أن سيد رجب، مُنشغل حاليًا بتصوير مشاهده فى فيلم "كيرة والجن"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

