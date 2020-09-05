نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع "صراع العروش" يتفقون على مسلسل جديد من انتاج نتفليكس في المقال التالي



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي، سيتعاونان مع الكاتب الخاص بافلام حرب النجوم "ريان جونسون"، في كتابة المسلسل الجددي. وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي، سيتعاونان مع الكاتب الخاص بافلام حرب النجوم "ريان جونسون"، في كتابة المسلسل الجددي.

وسيكون المسلسل مستوحى من رواية صينية مترجمة للانجليزية بعنوان three body problem.

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من المخرج بيني اوف والمخرج ويز، للدخول في مشروع درامي جديد من انتاج شبكة نتفليكس، مستوحى من رواية صينية، سيكون اول مشروع لهما بعد عملهما بمسلسل صراع العروش.

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