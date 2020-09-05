المخرج كمال منصور: مسلسل أبو العروسة فتح موسما جديدا خارج رمضان

قال المخرج كمال منصور إن المسلسلات التي تعرض خارج الموسم الرمضاني تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تابع منصور في تصريح لصدى البلد: "أنا من مؤيدي هذه الفكرة خاصة أنني خضت هذه التجربة بنفسي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "أبو العروسة".

أضاف: "أتابع عدد كبير من الأعمال الدرامية الجديدة التي تعرض ومتحمس بشكل كبير لمتابعتها لأسباب كثيرة أبرزها أن عدد المسلسلات قليل مقارنة بشهر رمضان، وأيضا الفواصل الإعلانية قليلة، مؤكدا أن الإعمال اجتماعية تتناسب مع المشاهد".

آخر أعمال كمال مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.