ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من وصول نتالي، وكان برفقتها افراد اسرتها، للعاصمة الاسترالية، التي سيبدأ التصوير بها خلال الشهر الجاري بمشاركة النجم كريس هيمسورث.
وتعود نتالي من جديد لافلام THOR بعد غياب عن عالم مارفل السينمائي لمدة تصل لـ 7 سنوات كان اخر ظهور لها في فيلم THOR THE DARK WORLD.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نتالي بورتمان تصل استراليا لتبدأ تصوير الجزء الجديد من THOR على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.