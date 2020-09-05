نتالي بورتمان تصل استراليا لتبدأ تصوير الجزء الجديد من THOR

عادت استديوهات مارفل للعمل من جديد وبدأ التحضير رسميا لتصوير الجزء الأحدث من افلام THOR بوصول النجمة نتالي بورتمان لمدينة سيدني التي يبدأ تصوير الفيلم بها.



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من وصول نتالي، وكان برفقتها افراد اسرتها، للعاصمة الاسترالية، التي سيبدأ التصوير بها خلال الشهر الجاري بمشاركة النجم كريس هيمسورث.



وتعود نتالي من جديد لافلام THOR بعد غياب عن عالم مارفل السينمائي لمدة تصل لـ 7 سنوات كان اخر ظهور لها في فيلم THOR THE DARK WORLD.

