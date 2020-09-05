فضل شاكر يطرح ”صباح الخير يا لبنان”

صباح الخير يا لبنان ، يا ساكن بفضا الوجدان ، يا أجمل ما خلق ربي، بلد اكبر من الأحزان : بهذه الكلمات التي جاءت في مطلع العمل الغنائي الجديد للفنان فضل شاكر والذي حمل عنوان " صباح الخير يا لبنان " والتي اتسمت كلماتها بصدق الحب لجوهرة البلدان " لبنان " لتحمل هذه الأغنية الجديدة ،رسائل الحب للحياة والأمل والتفاؤل بميلاد لبنان يزهر من جديد.
صباح الخير يا لبنان " من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن الحان الشاعر والملحن أيمن قميحة ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما ، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن أنتاج الفنان فضل شاكر ، فيما قام مدير أعمال الفنان فضل شاكر السيد اياد النقيب بالأشراف العام على هذا العمل.
وتقول كلمات الأغنية : صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان / يا ساكن بفضا الوجدان / يا أجمل ما خلق ربي / بلد اكبر من الأحزان
صباح الخير لبوابك / لورد مزين عتابك / صباح الجنة ع ترابك / يا نور وزينة الأوطان .. صباحك عالمدى اخضر / صباحك ريحة العنبر / تجي وتفيق الفنجان.
"صباح الخير يا لبنان " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال
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