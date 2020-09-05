زكي فطين عبد الوهاب: "شادية كوميديانا من الطراز الأول وسعاد حسني لم تنجح في الكوميدي"

أشاد الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بأداء بعض فنانات الكوميديا، مُشيرًا أن والده إذا كان حيًا لذلك الوقت كان سيقوم بعمل فيلمًا كوميديًا لكل واحدة منهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب زكي فطين عبد الوهاب، منشورًا قال فيه :"أخف دم ممثلات الكوميدى من وجهة نظري إيمان السيد، شيماء سيف، بدرية طلبة، انتصار، مها أحمد، لو ابويا فطين عبد الوهاب، كان عايش كان عملهم فيلم كوميدي هما الخمسة كل واحدة فيلم".

وأوضح في منشور آخر له أنَّ شادية هي الفنانة الوحيدة التي نجحت في الكوميديا، لافتًا أن الفنانة سعاد حسني، فشلت في تقديم الأدوار الكوميدية قائلاً: "الممثلة الوحيدة ونجمة "صف أول" اللى نجحت في الكوميدي على مدار تاريخ السينما المصرية هى "شاديه"، حتى "سعاد حسنى" لم تنجح في الكوميدي، شوفوا شادية فى "الزوجه ١٣، مراتى مدير عام، عفريت مراتي، نص ساعة جواز، كوميديانا من الطراز الأول".