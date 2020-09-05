بعد إهدائه هاتفا من الذهب.. محمد رمضان: شكرا صديقي خليفة

نشر النجم محمد رمضان عبر خاصية القصص المصورة بصفحته الشخصية على موقع التواصل "إنستجرام" هدية وصلت إليه من معجب يسمى خليفة، وهي عبارة عن هاتف محمول من الذهب ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان. وعلق رمضان: "شكرا صديقي خليفة". ."أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد نزول أغنيته الجديدة "يا حبيبى وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن

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