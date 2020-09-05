لكل من يسأل عنه.. أحلام توجه جمهورها إلى استخدام هاشتاج ألبومها الجديد

نشرت الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت أحلام: "أتمنى من كل اللي يسأل عن الالبوم يستخدم #هشتاق #ألبوم_أحلام مع الشكر حبايبي". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: - اتمنى يكون فيه تعاون مع الامير بدر بن عبدالمحسن Advertisements - #ألبوم_أحلام ممكن نشوف تعاون عالمي مع نجم؟ - كل التوفيق والإبداع .. اقرأ أيضا

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام ، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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