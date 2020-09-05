نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الدسوقي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "الوجه الآخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُشارك الفنان محمد الدسوقي في مسلسل "الوجه الآخر" للفنان ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد سلامة، مادلين طبر، عماد رشاد.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد دور شاب يُدعى "أشرف" يعمل مُوظفًا في دبي، ويأتي لمصر كل عام وتحاول والدته إقناعه بالزواج، ويحدث معه موقفًا ما ستكشف عنه الأحداث، مُتمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

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وأشار الدسوقي إلى أن كواليس العمل كانت رائعة، فجميع المشاركين فيه يتمتعون بقدر كبير من الاحترام والذوق، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه، ولاسيما المخرج سميح النقاش؛ لأنه من المخرجين المتميزين.

مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وبطولة ويُناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، ومن المُقرر عرض أولى حلقاته اليوم على قناة cbc في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء.

ويقوم الفنان مدحت صالح بغناء أغنية تتر المسلسل، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.