بعد تنمر الجمهور على أصدقائها.. إليسا: "لن أتهاون مع أحد"

أوضحت الفنانة إليسا عن تقبلها لجميع الآراء والانتقادات التي تخص عملها، ولكنها لن ترفض التنمر الذي يتعرض له أصدقائها من خلال تعليقات بعض الجمهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"

وكتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها: "تويتر أساسه الاختلاف بالرأي، وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنه هيدا فن وذوق، لكن اللي ما ممكن أقبله هو الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح اتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب".

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وقالت في تغريدة أخرى:"‏أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفو، واللي بيزعجني بتعليقات خصى بالتنمر ومش بمحلى بحق أصدقائي بيكون جوابو بلوك".

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" ، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.

