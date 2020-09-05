غدًا.. محمد رمضان يطرح "يا حبيبى" مع ميتر جيمس

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمى ميتر جيمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رمضان صورة جديدة من كواليس تصوير الكليب، وظهر فيها وهو واقفًا على مدرعة، وعلق عليها قائلاً :"إن شاء الله" ياحبيبي "غدًا على قناتي".

وفي سياق آخر، خاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، رحاب الجمل، أحمد داش، ريم سامي، سلوى عثمان، إدوارد، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة.