كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمى ميتر جيمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر محمد رمضان صورة جديدة من كواليس تصوير الكليب، وظهر فيها وهو واقفًا على مدرعة، وعلق عليها قائلاً :"إن شاء الله" ياحبيبي "غدًا على قناتي".
وفي سياق آخر، خاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، رحاب الجمل، أحمد داش، ريم سامي، سلوى عثمان، إدوارد، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غدًا.. محمد رمضان يطرح "يا حبيبى" مع ميتر جيمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.