نشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بوستر الحلقة، وقاموا بالتعليق عليه قائلين:"انتظروا الفنانة منة شلبي، في حلقة جديدة من SNL بالعربي، السبت الساعة 11 مساءً على شاشة ON".
ويستضيف البرنامج العديد من النجوم منهم أحمد السقا، محمد رمضان، خالد النبوي، سمية الخشاب، شيرين رضا، ماجد المصري، بيومي فؤاد، ومن نجوم الغناء أحمد شيبة وأوكا ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.
برنامج "snl" بالعربي حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة وقام بتقديمه العديد من الشباب من بينهم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، أحمد سلطان، نانسي صلاح، خالد منصور، نور قدري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الليلة.. منة شلبي ضيفة "SNL بالعربي" على شاشة "ON E" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.