POPSTAR لـ جاستين بيبر ودي جي خالد تتصدر التريند على اليوتيوب

تصدرت أغنية POPSTAR لـ جاستين بيبر ودي جي خالد التريند، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

كان النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك"، قدم البشارة إلى النجم الكندي جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين بأنهما سيرزقان بمولودهما الأول في 2021.

وعلق دوين جونسون على صورة نشرها جاستين بيبر وهو يحمل طفلا رضيعا: "هذه الصورة جميلة .. اتوقع انك وهايلي سترزقان بمولود في 2021".

وكان جاستين بيبر حقق نجاحا كبيرا بألبومه الاخير changes الذي طرحه في مطلع 2020، وكان من المقرر اقامة جولة غنائية لكنها تأجلت بسبب وباء كورونا.