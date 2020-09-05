بصحبة حسن الرداد.. عائشة بن أحمد تشارك جمهورها بصورة من عرض فيلم توأم روحى

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها مع الفنان حسن الرداد ومجموعة من جمهورها أثناء العرض الخاص لفيلم " توأم روحى " فى مول طنطا وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " . وعلقت عائشة على الصورة قائلة: " من العرض الخاص لفيلم # توأم_روحي في مول طنطا شكرا للجمهور الجميل و شكرا على الاستقبال الحار. فرحانين بوجودنا معاكم ". اقرا ايضا : وشاركت عائشة بن احمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" و يدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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