فن ومشاهير

النور والأمل بقصر المنسترلي بعد جائحة كورونا

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يستعد اوركسترا النور والامل للفتيات الكفيفات لاحياء حفله فى قصر المنسترلى بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه يوم الاحد ٢٠ سبتمبر، في تمام الساعه الثامنه مساءا، وذلك بعد حظر استمر خمس شهور بسبب فيروس المستجد.

يقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من الموسيقى الشرقية والغربية، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، صولو الفيوليه العازفه فاطمه مسعد، وصولو الفلوت العازفة فاطمه فؤاد، وبرئاسة امال فكرى، ونجاة رضوان المدير التنفيذي للاوركسترا.

 الجدير بالذكر ان اوركسترا النور والامل هم سفيرات مصريات ابهرنا العالم بمستواهنا الراقى، فتيات قهرن الظلام انتظرو أوركسترا النور والامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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