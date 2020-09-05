يستعد اوركسترا النور والامل للفتيات الكفيفات لاحياء حفله فى قصر المنسترلى بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه يوم الاحد ٢٠ سبتمبر، في تمام الساعه الثامنه مساءا، وذلك بعد حظر استمر خمس شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.
يقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من الموسيقى الشرقية والغربية، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، صولو الفيوليه العازفه فاطمه مسعد، وصولو الفلوت العازفة فاطمه فؤاد، وبرئاسة امال فكرى، ونجاة رضوان المدير التنفيذي للاوركسترا.
الجدير بالذكر ان اوركسترا النور والامل هم سفيرات مصريات ابهرنا العالم بمستواهنا الراقى، فتيات قهرن الظلام انتظرو أوركسترا النور والامل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النور والأمل بقصر المنسترلي بعد جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.