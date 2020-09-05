بإطلالة جديدة.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت سيرين قائلة " لا تظن الهموم تغير المعادن..فما زال الاصيل اصيل ولو شهد البلايا..ويبقى الحقير حقير ولو ملك الزمان...". اقرا ايضا :

سيرين عبد النور ترد على اتهامات أخذ قصة مسلسلها الجديد من عمل أجنبي.. فيديو يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

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