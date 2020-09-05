إليسا: لا يمكن أقبل الانتقاد والتنمر بحق أصدقائي

عبّرت الفنانة إليسا، عن إستيائها من التنمر والإنتقاد الذي تتعرض له هي وأصدقائها عبر "تويتر".

وغردت إليسا، قائلة :" تويتر أساس الاختلاف بالرأي وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنو هيدا فن وذوق، ولكن اللي ما ممكن إقبلو هوي الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح إتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب".

وغردت قائلة في تغريدة أخرى :" أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفو، واللي بيزعجني بتعليقات خصى بالتنمر ومش بمحلى بحق أصدقائي بيكون جوابو بلوك".