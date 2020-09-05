نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء عرض مسرحية "عن العشاق" بقصر طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مساء أمس العرض المسرحي "عن العشاق"، والذي يستضيفه قصر الأمير طاز"بحي الخليفة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي، وذلك للعام الثالث .

"عن العشاق" إخراج هاني عفيفي، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز ، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.

جدير بالذكر أن العرض يبدأ يوميا في تمام الثامنة مساء لمدة أسبوع حتى الأربعاء ٩ سبتمبر والدخول مجانا مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية,