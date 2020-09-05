نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مالك يخطف الأنظار في العرض الأول لفيلمه العالمي "The Furnace" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان الشاب أحمد مالك، الأنظار أمس الجمعة، في العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد "The Furnace"، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي " 2-9 سبتمبر"

ويعرض الفيلم الذي يشهد أول مشاركة عالمية للنجم الشاب، ضمن مسابقة "أفاق".

وظهر "مالك" خلال العرض الأول، ببدلة بيضاء، كما أجرى عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام عالمية عقب عرض الفيلم، وهذا ما أبرزته الصفحة الخاصة بالمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان "مالك" قد عبر عن حماسه الشديد لمشاهدة تجربته العالمية الأولى وسط الجمهور، بعد أن تم الإعلان عن مواعيد عرض الفيلم في المهرجان.

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ويدور "The Furnace" حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي جانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ماهيش جادو وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي.

وتترأس المخرجة الفرنسية الشهيرة كلير دينيس، لجنة تحكيم مسابقة "أفاق" وتضم في عضويتها: أوسكار أليجريا، فرانشيسكا كومينسيني، كاتريل شوري، كريستين فاشون.

ومن المقرر أن يعود "مالك" إلى مصر، بعد يومين لاستئناف تصوير مشاهده في مسلسل "تحقيق"، وأيضا فيلم "كيرة والجن".