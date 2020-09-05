نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الشعر يواجه الأوبئة بالست وسيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت الشعر العربي " ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الأحد 6 سبتمبر، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان ( الشعر يواجه الأوبئة ).

يستعرض الصالون القصائد الشعرية التي كتبت خلال أزمنة الأوبئة المختلفة التي مرت علي مصر والعالم مثل الكوليرا .

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يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، د . أحمد درويش، د. حسن طلب، د. ابو اليزيد الشرقاوي، د. أحمد بلبولة، اسامة الخولي، ويدير الصالون الشاعر السماح عبد الله .

كان بيت الشعر العربي قد اقام عدد من الندوات عبر الإنترنت في فترة جائحة كورونا التي اثرت علي العالم، ولم يتوقف بيت الشعر ولا الشعراء عن التغني بأشعارهم في تلك الظروف عبر الانترنت والتى شهدت اقبالا كبيرا من المتابعين سواء من الشعراء أو الجمهور.