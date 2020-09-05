حسن الرداد وعائشة بن احمد يفاجئوا جمهورهم بطنطا (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد، جمهور طنطا وقاموا بحضور عرض الفيلم معهم مساء أمس بمول طنطا. وحضروا العرض في تمام الساعة السابعة والتاسعة مساءً، في سينما "جالاكسي"، وقام الجمهور بالاحتفال بهم والتصوير معهم والاشادة بعد انتهاء الفيلم. يذكر أن، فيلم "توأم روحى"، يشارك فى بطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان ابو لبن. وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع

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