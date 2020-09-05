495 مليون دولار إيرادات شباك التذاكر الصيني السينمائي في أغسطس

بلغت إيرادات شباك التذاكر الصيني السينمائي (ثاني أكبر سوق شباك تذاكر بالعالم) في شهر أغسطس الماضي، 39ر3 مليار يوان (حوالي 6ر495 مليون دولار)، ما يرفع إجمالي الإيرادات في البلاد خلال العام الجاري إلى 8ر5 مليار يوان (847 مليون دولار).

وذكرت جمعية السينما الصينية - في بيان اليوم - أن عدد المشاهدين في أغسطس الماضي بلغ 95 مليونا، وأن فيلم ملحمة الحرب الصينية "800" تصدر شباك التذاكر الشهر الماضي، مسجلا 9ر1 مليار يوان (277 مليون دولار) من إيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه في 21 أغسطس، ليكون أول فيلم في السوق الصينية تتجاوز إيراداته المليار يوان لهذا العام.

ويجسد الفيلم الذي أخرجه "قوان هو"، قصة دفاع جنود صينيين عن أحد المستودعات في مواجهة غزو الجيش الياباني، خلال معركة شنجهاي في عام 1937.