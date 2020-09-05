بهججة تحتفل بعيد ميلادها الخامس وسط جمهور ساقية الصاوي

احتفل فريق "بهججة" النسائى بعيد ميلاده تأسيسه الخامس على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى مساء الجمعة 4 بحضور محبى الفريق من جمهور الساقية وذلك بنسبة حضور 25% مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى. بحضور ضيوف شرف شاركوهم فى حفلات ماضية فى أغنيات حققت نسب مشاهدات عالية وهم "محمد فهيم"، "محمود الخطيب"، "زهرة رامى".

فى أجواء مبهجة احتفالية صعدت عضوات الفريق وهن "وئام عصام، سمر جلال، شروق الشريق، رغدة جلال، رحاب أحمد" على المسرح ليحتفلوا مع جمهورهم بعيد ميلاد الفريق الخامس وقدموا على مدار الحفل مجموعة مميزة من أغنياتهم التى تنوعت ما بين المونولجات وأغانيهم الخاصة ومنها "لو أتاك، ممنوع الاكتئاب، طنط دوسة، ماتستهلش محبتى، كم مرة، لأ والنبى يا عبده، هيلا هيلا هوب، أنا واخدة على خطرى، وأنا فى طريقى للسعادة " أما الفنان محمد فهيم قدّم مع شروق الشريف مونولوج "الفراخ والجمبرى" للفنانين الراحلين "إسماعيل يس" و"شادية"، أما محمود الخطيب فقدم مع الفريق أغنية "حسن أبو على" ومع زهرة رامى قدم الفريق "جبر الخواطر وإحنا التلاتة".

فرقة بهججة فرقة نسائية غنائية موسيقية بقيادة الملحن أيمن حلمى، تقدّم أغاني الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة. تسعى الفرقة لتطوير فن المونولوج كما تهتم بالتجديد في التوزيع الموسيقي وتقديم أفكار موسيقية غير تقليدية. تأسست بهججة في 2015 وقدّمت العديد من الحفلات على مسارح وفضاءات عرض بالقاهرة مثل مسرح الجنينة، وساحة روابط، ومسرح الجيزويت، ودرب 1718. أغلب أغاني بهججة جديدة كتبت خصيصًا لها، ولكن الفرقة تغني أحيانًا من ريبرتوار الغناء الشعبي أو نجوم المونولوجات القديمة.